Автобус с врачами попал в ДТП с грузовиком в Химках

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 февраля 2021, 17:30

ДТП, фото: соцсети

В подмосковных Химках грузовик столкнулся со служебным автобусом. Он вез врачей 119-й больницы. Трагедия случилась в микрорайоне Новогорск на улице Ивановской. Погиб водитель грузовика.

Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В автобусе находилось 40 человек. У врачей травмы несерьезные, госпитализация не потребовалась.

На Ставрополье грузовик врезался в патрульный автомобиль ДПС.