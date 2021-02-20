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Автобус с врачами попал в ДТП с грузовиком в Химках

, 17:30

Автобус с врачами попал в ДТП с грузовиком в Химках
ДТП, фото: соцсети

В подмосковных Химках грузовик столкнулся со служебным автобусом. Он вез врачей 119-й больницы. Трагедия случилась в микрорайоне Новогорск на улице Ивановской. Погиб водитель грузовика.

Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В автобусе находилось 40 человек. У врачей травмы несерьезные, госпитализация не потребовалась.

На Ставрополье грузовик врезался в патрульный автомобиль ДПС.

НС

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