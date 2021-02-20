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На Ставрополье грузовик врезался в патрульный автомобиль ДПС

, 16:00

На Ставрополье грузовик врезался в патрульный автомобиль ДПС
Фото: сайт СУ СК России по Ставропольскому краю

В Андроповском районе Ставропольского края в патрульный автомобиль ГИБДД города Ессентуки врезался грузовик.

Авария случилась, когда двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине устранить техническую неисправность автомобиля, оставив патрульный на обочине, говорится в сообщении СУ СК России по Ставропольскому краю.

В этот момент грузовой автомобиль, за рулем которого находился 30-летний мужчина, протаранил патрульную машину и зацепил легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали оба сотрудника полиции. Региональный следком проводит по данному факту проводится процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП с участием лесовоза и автобуса в Иркутской области.

ДВа

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