Пять человек погибли в ДТП с участием лесовоза и автобуса в Иркутской области

В Иркутский области ранним утром в среду, 17 февраля, пять человек погибли в результате ДТП с участием трех транспортных средств - легкового автомобиля, грузовой машины -лесовоза и рейсового автобуса.
Авария произошла на трассе "Вилюй" около 4 часов утра по местному в районе поселка Кузнецовка недалеко от Братска.
По данным ГИБДД, легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с лесовозом и в иномарку врезался пассажирский автобус, выполнявший рейс из Иркутска в Железногорск-Илимский.
Первоначально сообщалось о четырех погибших - водитель автобуса, водитель и пассажиры легкового автомобиля.
Позже еще обнаружили погибшую девушку - пассажирку иномарки. Пострадали три пассажира автобуса. Двое их них госпитализированы.
Проводится разбирательство. По факту ДТП следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.