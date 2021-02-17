Пять человек погибли в ДТП с участием лесовоза и автобуса в Иркутской области

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17 февраля 2021, 07:38

Фото из соцсети Вконтакте, ДТП 38RUS Иркутск

В Иркутский области ранним утром в среду, 17 февраля, пять человек погибли в результате ДТП с участием трех транспортных средств - легкового автомобиля, грузовой машины -лесовоза и рейсового автобуса.

Авария произошла на трассе "Вилюй" около 4 часов утра по местному в районе поселка Кузнецовка недалеко от Братска.

По данным ГИБДД, легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с лесовозом и в иномарку врезался пассажирский автобус, выполнявший рейс из Иркутска в Железногорск-Илимский.

Первоначально сообщалось о четырех погибших - водитель автобуса, водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Позже еще обнаружили погибшую девушку - пассажирку иномарки. Пострадали три пассажира автобуса. Двое их них госпитализированы.

Проводится разбирательство. По факту ДТП следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.