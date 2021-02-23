В Тюменской области умер мужчина, у которого подтвердилась гаффская болезнь

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23 февраля 2021, 17:04

коридор больницы, фото: pixabay.com

В тюменской больнице умер мужчина, которому диагностировали гаффскую болезнь. Ранее его привезли из деревни Ишменево. В Тюменской области еще в 2019 году впервые обнаружили вспышку этого заболевания.

Заражение токсином вызвало тяжелое поражение организма, пояснили в департаменте, также сказались возраст и хронические заболевания.

Напомним, 15 февраля двух жителей деревни Ишменево Тобольского района госпитализировали в Тобольск с подозрением на пищевое отравление. Позднее у них диагностировали у них гаффскую болезнь – острое заболевание, которое сейчас плохо изучено, специфического лечения не существует. Установлено, однако что источником болезни является рыба, в частности, окунь, карась, сазан и щука.