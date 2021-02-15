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У двух жителей Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь

, 19:39 Источник: РИА "Новости"

У двух жителей Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь
скорая помощь, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В больницу города Тобольска Тюменской области были доставлены два человека с подозрением на редкую гаффскую болезнь. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Состояние госпитализированных граждан оценивается как удовлетворительное. Им проводится комплексная диагностика. Окончательный диагноз будет установлен гражданам после получения результатов всех исследований.

Отметим, что гаффская болезнь – это острое заболевание, которое сейчас плохо изучено, специфического лечения не существует. Установлено, однако что источником болезни является рыба, в частности, окунь, карась, сазан и щука. Первыми симптомами у человека являются острые мышечные боли. При тяжелом течении заболевание поражает сердце и почки.

ЕТ

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