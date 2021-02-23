Четыре человека погибли в результате ДТП в Татарстане

В Татарстане на участке автодороги Рыбная Слобода – Кутлу-Букаш в Татарстане случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. Согласно последней информации, погибли четыре человека.
Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе МВД по республике. Уточняется, что авария случилась около 11:50 по московскому времени на 3-м км автодороги Рыбная Слобода – Кутлу-Букаш. Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной марки Lada.
В результате ДТП на месте погибли оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля.
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