Четыре человека погибли в результате ДТП в Татарстане

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23 февраля 2021, 14:06 Источник: ТАСС

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Татарстане на участке автодороги Рыбная Слобода – Кутлу-Букаш в Татарстане случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. Согласно последней информации, погибли четыре человека.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе МВД по республике. Уточняется, что авария случилась около 11:50 по московскому времени на 3-м км автодороги Рыбная Слобода – Кутлу-Букаш. Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной марки Lada.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля.