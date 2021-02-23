Машина такси врезалась в отбойник на востоке Москвы

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23 февраля 2021, 10:38 Источник: Telegram

машина такси, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На востоке Москвы утром во вторник, 23 февраля, такси въехало в препятствие, предположительно, в отбойник. Согласно предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранее сегодня по адресу: улица Сталеваров, дом 56. Установлено, что автомобиль такси по невыясненной причине съехал с дороги и врезался в препятствие. Поступили данные о травмированном в результате аварии человеке. Информации о его состоянии нет.

На месте ДТП в настоящий момент работают оперативные службы, движение транспорта не затруднено.