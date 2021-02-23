В Москве минувшей ночью произошли два наезда автомобилей на пешеходов

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23 февраля 2021, 07:19 Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

В ночь на вторник, 23 февраля, в Москве произошли два случая наезда автомобиля на человека на пешеходном переходе. В результате аварий пострадали два пешехода, которые были доставлены в больницы.

Первое ДТП случилось на северо-западе Москвы. Машина сбила человека на пешеходном переходе, вследствие чего пострадавший впал в кому.

Второй случай был зарегистрирован на Судостроительной улице в столице. Автомобиль каршеринга сбил на регулируемом пешеходном переходе 65-летнюю женщину, которая впоследствии была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной затылка и переломом лодыжки. Водитель попытался скрыться с места аварии.