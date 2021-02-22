В Кызыле при столкновении микроавтобуса с легковой машиной пострадали 11 детей

В городе Кызыл, который является столицей республики Тыва, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. В результате аварии пострадали одиннадцать детей.
Согласно последней информации, в понедельник, 22 февраля, на дороге столкнулись микроавтобус и легковая машина. Установлено, что первое транспортное средство перевозило детей. В результате ДТП пострадали шестнадцать человек, среди которых одиннадцать несовершеннолетних.
Информации о причинах и обстоятельствах аварии к настоящему моменту не поступало.
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