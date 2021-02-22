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Один человек погиб и девять пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Красноярском крае

, 07:49 Источник: ВКонтакте

Один человек погиб и девять пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Красноярском крае
машина скорой помощи, pixabay.com

В Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса на 186-м километре автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны.

В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю утром в понедельник, 22 февраля, сообщили, что на дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

От полученных травм на месте аварии скончался 37-летний водитель легковушки. В момент ДТП погибший мужчина был пристегнут ремнем безопасности. Известно, что девять пассажиров микроавтобуса пострадали, четверо из них были доставлены в больницу.

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