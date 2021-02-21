Три автомобиля столкнулись на Дербеневской набережной в Москве

На Дербеневской набережной в Москве в воскресенье, 21 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, на дороге сегодня столкнулись несколько машин.
Авария произошла в районе дома 13/17 на Дербеневской набережной в столице ранее сегодня. Отмечается, что в ДТП попали два легковых автомобиля и грузовик. В результате данного происшествия движение в сторону Садового кольца оказалось временно перекрыто.
В настоящий момент на месте работают специалисты, которые уточняют информацию о причинах аварии, а также о пострадавших.
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