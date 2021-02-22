В санатории в Пензенской области во время пожара выгорела комната

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22 февраля 2021, 20:04 Источник: РИА Новости

Фото: сайт МЧС

В Пензенской области загорелся санаторий. Из здания эвакуировали персонал и проживающих.

По данным регионального управления МЧС, на тушение огня у пожарных ушло около 40 минут, отдыхающие и персонал санатория успешно эвакуировались, пострадавших нет.

В спасательном ведомстве добавили, что выгорела одна комната на площади 45 квадратных метров. Причину возгорания выясняют органы дознания.

Ранее сообщалось, что двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в Подмосковье.