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Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в Подмосковье

, 13:07 Источник: РИА "Новости"

Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в Подмосковье
пожарный, Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

В частном жилом доме в Подмосковье произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Соответствующую информацию предоставил в понедельник журналистам источник в экстренных службах.

Согласно последним данным, пожар вспыхнул в частном доме в городе Богородский, который находится в Московской области. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Пожарные обнаружили в здании тела четырех погибших, среди которых двое детей.

Информации о причинах возникновения и распространения пламени к настоящему моменту не поступало.

ЕТ

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