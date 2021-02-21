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Ребенок погиб при пожаре в Новой Москве

, 14:23 Источник: РИА "Новости"

Ребенок погиб при пожаре в Новой Москве
пожарная машина, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В частном доме в СНТ "Простоквашино", которое находится в поселке Роговское в Новой Москве, в воскресенье произошел пожар. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб ребенок.

После тушения пожара в частном доме было обнаружено тело пятилетнего мальчика. Подчеркивается, что в момент возгорания ребенок находился в здании без присмотра. Источник в экстренных службах отметил, что в результате случившегося пострадал один взрослый человек.

Точные обстоятельства и причины возникновения пламени в настоящий момент выясняют специалисты.

ЕТ

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