При пожаре в квартире в Твери погибли два человека

В ночь на воскресенье, 21 февраля, в следственные органы поступила информация о том, что в ходе тушения пожара в квартире дома на набережной Реки Лазури в Твери были обнаружены двое погибших.
В квартире пожарные нашли тела 56-летнего мужчины и 51-летней женщины. По факту случившегося начата доследственная проверка. В настоящий момент на месте пожара работают руководитель следственного отдела, следователь, криминалист Следственного комитета региона и спасатели.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность граждан при курении.
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