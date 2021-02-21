При пожаре в квартире в Твери погибли два человека

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21 февраля 2021, 11:04 Источник: СУСК РФ по Тверской области

сотрудник МЧС, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В ночь на воскресенье, 21 февраля, в следственные органы поступила информация о том, что в ходе тушения пожара в квартире дома на набережной Реки Лазури в Твери были обнаружены двое погибших.

В квартире пожарные нашли тела 56-летнего мужчины и 51-летней женщины. По факту случившегося начата доследственная проверка. В настоящий момент на месте пожара работают руководитель следственного отдела, следователь, криминалист Следственного комитета региона и спасатели.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность граждан при курении.