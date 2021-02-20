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Аргументы Недели Происшествия

В Сочи загорелась гостиница, площадь возгорания составила 600 квадратных метров

, 14:48

В Сочи загорелась гостиница, площадь возгорания составила 600 квадратных метров
"ЧП СОЧИ"

Сегодня утром, 20 февраля, в Адлерском районе Сочи произошёл пожар в гостинице.

Здание располагается на улице 8 Марта. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Изначально пламя обнаружили на 7 этаже гостиницы "Ювента", однако огонь начал распространяться.

Из здания эвакуировали 23 рабочих. Строение временно не эксплуатируется, так как находится на реконструкции.

Пожарные справились с огнём к 8:39 утра. В тушении участвовали шестьдесят человек и 21 единица техники от РСЧС.

Kub