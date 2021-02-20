В Сочи загорелась гостиница, площадь возгорания составила 600 квадратных метров
20 февраля 2021, 14:48
Сегодня утром, 20 февраля, в Адлерском районе Сочи произошёл пожар в гостинице.
Здание располагается на улице 8 Марта. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Изначально пламя обнаружили на 7 этаже гостиницы "Ювента", однако огонь начал распространяться.
Из здания эвакуировали 23 рабочих. Строение временно не эксплуатируется, так как находится на реконструкции.
Пожарные справились с огнём к 8:39 утра. В тушении участвовали шестьдесят человек и 21 единица техники от РСЧС.
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