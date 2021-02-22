На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями
22 февраля 2021, 11:51
В понедельник, 22 февраля, на Ленинградском шоссе в районе дома 15 столкнулась три автомобиля. На данный момент из-за дорожно-транспортного происшествия движение затруднено, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«На Ленинградском шоссе в районе дома 15 столкнулись три автомобиля в правом, среднем и левом рядах. Движение в сторону центра затруднено на 1,3 километра», - пояснили в ведомстве.
Информация о пострадавших или погибших пока неизвестна. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и причины аварии.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса.
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