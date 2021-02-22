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В Ростовской области три человека пострадали при хлопке газа

, 11:53 Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области три человека пострадали при хлопке газа
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Красносулинском районе Ростовской области три человека, среди которых подросток, пострадали в результате хлопка газа в жилом доме. Об этом заявила представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Уточняется, что в результате хлопка газового баллона в одном из домов, который находится в хуторе Молаканский, пострадали люди – двое мужчин 1988 и 1978 годов рождения, а также пятнадцатилетний подросток. Травмированные граждане были доставлены в больницу.

По факту случившегося организована доследственная проверка, специалисты сейчас осматривают место происшествия.

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