В Твери пятый день ищут 16-летнюю девушку

В Твери пять дней назад пропала 16-летняя девушка. Она ушла из дома 17 февраля и до сих пор не вернулась, информации о местонахождении несовершеннолетней к настоящему моменту не поступало.
Заволжский межрайонный следственный отдел г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области приступил к доследственной проверке по факту исчезновения девушки. Следователи уже побеседовали с ее родственниками, а теперь ищут друзей и знакомых пропавшей, которые могут предоставить какую-либо информацию о ее местонахождении.
Установлено, что девушка уже не раз уходила из дома, однако всегда возвращалась.
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