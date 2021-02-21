В Твери пятый день ищут 16-летнюю девушку

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21 февраля 2021, 13:29 Источник: СУСК РФ по Тверской области

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Твери пять дней назад пропала 16-летняя девушка. Она ушла из дома 17 февраля и до сих пор не вернулась, информации о местонахождении несовершеннолетней к настоящему моменту не поступало.

Заволжский межрайонный следственный отдел г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области приступил к доследственной проверке по факту исчезновения девушки. Следователи уже побеседовали с ее родственниками, а теперь ищут друзей и знакомых пропавшей, которые могут предоставить какую-либо информацию о ее местонахождении.

Установлено, что девушка уже не раз уходила из дома, однако всегда возвращалась.