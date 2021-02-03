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Московская полиция ищет пропавшего в Южном Бутове 12-летнего мальчика

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Московская полиция ищет пропавшего в Южном Бутове 12-летнего мальчика
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов столицы в настоящий момент занимаются поисками 12-летнего мальчика, который ранее пропал в районе Южное Бутово, расположенном в Юго-Западном административном округе.

В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что заявление об исчезновении ребенка поступило в полицию в минувший вторник, 2 февраля.

Подчеркивается, что по статье 144-145 УПК "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" сейчас проводится проверка. Устанавливается местонахождение несовершеннолетнего. Данных о том, при каких обстоятельствах пропал мальчик, не поступало.

ЕТ

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