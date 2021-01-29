Пропавшего 20 января в Москве подростка нашли в Кирове
29 января 2021, 16:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Подростка из Москвы, который пропал 20 января, полицейские нашли в Кирове. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 30 января, сотрудники пресс-службы УМВД по Кировской области.
Сотрудники уголовного розыска после ухода несовершеннолетнего из дома установили, что есть вероятность его местонахождения в Кировской области. Они начали проведение поисковых мероприятий, ориентировку направили во все службы и территориальные отделы полиции. В поисках также принимали участие кировские волонтеры.
Через некоторое время 15-летний мальчик был обнаружен в микрорайоне Коминтерновский. Он попытался представиться сотрудникам правоохранительных органов не своим именем, однако его личность была установлена. Подросток был опрошен, а затем помещен в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Обстоятельства исчезновения школьника выясняются.
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