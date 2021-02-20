В ДТП с поездом в Брянской области погибли три человека
20 февраля 2021, 23:02
Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Брянской области - три человека погибли, еще двое госпитализированы. ДТП случилось на железнодорожном перегоне 163 километр Сельцо – Ржаница.
На месте аварии скончались две женщины и мужчина, два пассажира доставлены в больницу. Электропоезд получил повреждения, для его транспортировки до станции Сельцо использовался вспомогательный локомотив. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что автобус с врачами попал в ДТП с грузовиком в Химках.
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