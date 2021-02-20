Самолет, вылетевший из Краснодара в Самару, подал сигнал бедствия

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20 февраля 2021, 20:59

самолет, фото: pixabay.com

Вылетевший в 18:55 из аэропорта Краснодара в Самару российский самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия. Это произошло через сорок минут после взлета из аэропорта Краснодара.

Что именно произошло на борту, пока непонятно. Известно, что в Самару самолет должен прибыть в 21:38 по московскому времени. Пока самолет продолжает полет по маршруту. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В Москву вернулся вылетевший в Минеральные Воды самолет.