Источник сообщил, что в Большом театре сработала система пожаротушения

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 февраля 2021, 12:21 Источник: телеканал "360"

Большой театр, pixabay.com

Источники сообщили, что в пятницу, 19 февраля, в Государственном академическом Большом театре России в Москве сработала система пожаротушения. На место происшествия выехали столичные пожарные.

Не исключается, что система сработала из-за применения сценического дыма. Не сообщается, происходило ли это во время репетиции или спектакля в театре.

Согласно последней информации Главного управления МЧС России по Москве, признаков пожара в Большом театре обнаружено не было. Сейчас пожарные продолжают осматривать здание. Дополнительных данных об инциденте пока не поступало.