35 лавин сошли на Северном Кавказе за два дня

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19 февраля 2021, 11:28 Источник: РИА "Новости"

лавина, pixabay.com

За минувшие два дня 35 лавин сошли на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующую информацию утром в пятницу предоставили сотрудники экстренных служб.

Уточняется, что 17 и 18 февраля в горах Дагестана самопроизвольно сошли четыре лавины, общий объем которых составил 222,63 тысячи кубометров.

На территориях Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии накануне был произведен принудительный спуск 12 лавин, кроме того, был зарегистрирован самопроизвольный сход 19 лавин общей массой 8,38 тысячи кубических метров.