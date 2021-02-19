Мужчина с мачете ограбил продуктовый магазин в Ленобласти

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19 февраля 2021, 10:56 Источник: РИА "Новости"

мачете, pixabay.com

В поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга мужчина, вооруженный мачете, забрал деньги из кассы продуктового магазина. В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.

Сообщение об инциденте поступило в минувший четверг, 18 февраля, от сотрудника продуктового магазина в Шушарах. По словам кассира, неизвестный, угрожая работникам мачете, забрал из кассы 15 тысяч рублей, а затем скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".