Мужчина с мачете ограбил продуктовый магазин в Ленобласти

В поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга мужчина, вооруженный мачете, забрал деньги из кассы продуктового магазина. В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.
Сообщение об инциденте поступило в минувший четверг, 18 февраля, от сотрудника продуктового магазина в Шушарах. По словам кассира, неизвестный, угрожая работникам мачете, забрал из кассы 15 тысяч рублей, а затем скрылся с места происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
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