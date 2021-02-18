Подмосковный салон связи ограбили с помощью завернутой в пакет вешалки для одежды

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18 февраля 2021, 09:09 Источник: РИА "Новости"

вешалка, pixabay.com

В подмосковном Звенигороде мужчина ограбил салон сотовой связи при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды. Об этом утром в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К настоящему моменту установлено, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил сотруднику салона показать ему мобильный в одном из торговых павильонов Звенигорода. Затем он достал из-под своей куртки некий предмет в пакете и стал угрожать им продавцу. После этого злоумышленник похитил пять смартфонов и скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его при попытке сбыта гаджетов на одном из рынков. Впоследствии выяснилось, что мужчина угрожал сотруднице салона связи вешалкой для одежды, завернутой в пакет. Злоумышленник заключен под стражу.