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Мэру свердловского города Артемовский минувшей ночью сожгли машину

, 10:27 Источник: URA.RU

Мэру свердловского города Артемовский минувшей ночью сожгли машину
горящая машина, Natalya Loginova/Russian Look

Мэру свердловского города Артемовский Константину Трофимову минувшей ночью сожгли машину. Соответствующую информацию журналистам предоставил утром в пятницу, 19 февраля, сам градоначальник.

Константин Трофимов предположил, что машину подожгли не жулики, а те, кому он "хвост прижимает". По его мнению, поджог связан с управленческой реформой, которую ранее он начал в мэрии. Глава Артемовского в беседе с URA.RU подчеркнул, что в настоящий момент находится в шоковом состоянии.

Подчеркивается, что иномарку спасти не удалось. На этой машине Трофимов по выходным развозил бригады медиков на прием к зараженным COVID-19. Ранее от коронавирусной инфекции скончалась его мать.

ЕТ

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