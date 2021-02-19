Мэру свердловского города Артемовский минувшей ночью сожгли машину

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19 февраля 2021, 10:27 Источник: URA.RU

горящая машина, Natalya Loginova/Russian Look

Мэру свердловского города Артемовский Константину Трофимову минувшей ночью сожгли машину. Соответствующую информацию журналистам предоставил утром в пятницу, 19 февраля, сам градоначальник.

Константин Трофимов предположил, что машину подожгли не жулики, а те, кому он "хвост прижимает". По его мнению, поджог связан с управленческой реформой, которую ранее он начал в мэрии. Глава Артемовского в беседе с URA.RU подчеркнул, что в настоящий момент находится в шоковом состоянии.

Подчеркивается, что иномарку спасти не удалось. На этой машине Трофимов по выходным развозил бригады медиков на прием к зараженным COVID-19. Ранее от коронавирусной инфекции скончалась его мать.