В Дзержинске сгорел автомобиль местного известного журналиста

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1 января 2021, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nn.ru

Фото: Сергей Кулаков / Vk.com

В городе Дзержинске Нижегородской области сгорела машина местного известного журналиста, главного редактора газеты «Дзержинское время» Сергея Кулакова. Нижегородский СМИ написали, что злоумышленники подожгли автомобиль журналиста в ночь с 30 на 31 декабря.

В соцсети ВКонтакте в паблике «ЧП | ДТП Нижний Новгород» опубликована видеозапись горящей машины.

После инцидента Кулаков рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина в медицинской маске поливает капот машины, обходит ее, ждет, пока горючее вещество просочится под капот, потом подходит с другой стороны, зажигает фальшфейер в первый раз и бросает, но промахивается. Злоумышленник возвращается и опять берет зажженный файер, поджигает авто и убегает.

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля Кулакова. Журналист опасается за свою жизнь.

В соцсетях пишут, что летом журналисту уже били стёкла. А в 2018 году у корреспондента этого издания тоже горела машина.