В туалете ульяновского ТЦ обнаружили тело мужчины

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19 февраля 2021, 09:32 Источник: ulpravda.ru

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Заволжском районе города Ульяновска в запертой изнутри кабинке туалета в ТЦ «Стройград» на проспекте Ульяновском нашли тело мужчины. Инцидент произошел в четверг, 18 февраля.

Старший помощник руководителя СК РФ по региону Евгений Словцов отметил, что в мужском туалете обнаружили тело 27-летнего парня. По его словам, признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предварительная причина случившегося – затяжная болезнь.

«По факту обнаружения тела ульяновца проводится доследственная проверка. Все обстоятельства его смерти устанавливают», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Чите после ссоры с соседями мужчина убил маленькую девочку.