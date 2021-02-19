В туалете ульяновского ТЦ обнаружили тело мужчины

В Заволжском районе города Ульяновска в запертой изнутри кабинке туалета в ТЦ «Стройград» на проспекте Ульяновском нашли тело мужчины. Инцидент произошел в четверг, 18 февраля.
Старший помощник руководителя СК РФ по региону Евгений Словцов отметил, что в мужском туалете обнаружили тело 27-летнего парня. По его словам, признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предварительная причина случившегося – затяжная болезнь.
«По факту обнаружения тела ульяновца проводится доследственная проверка. Все обстоятельства его смерти устанавливают», - уточнил он.
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