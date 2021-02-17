В Чите после ссоры с соседями мужчина убил маленькую девочку

В прокуратуре Забайкальского края рассказали об убийстве девятилетней девочки, которое произошло в одном из жилых домов в Чите. Задержан подозреваемый 1988 года рождения.
«Прокуратура Железнодорожного района Читы проводит проверку по факту совершения жителем краевого центра после ссоры выстрела из огнестрельного оружия в дверь соседей по лестничной площадке, в результате которого погибла 9-летняя девочка», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура проверит правомерность выдачи мужчине разрешения на огнестрельное оружие, а также проведёт оценку полноты контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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