Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Кирове

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19 февраля 2021, 07:08 Источник: РИА "Новости"

тушение пожара, pixabay.com

В результате пожара в жилом доме в Кирове в ночь на пятницу, 19 февраля, погибли трое детей. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром сотрудники прокуратуры Кировской области.

Пожар возник в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном на улице Бородулина в Кирове. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями в 00.46, а к 02.00 открытое горение было ликвидировано восемью пожарными расчетами.

В результате возгорания погибли несколько человек, в частности, дети. Точное количество жертв пожара устанавливается, однако известно, что среди них трое несовершеннолетних.