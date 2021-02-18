При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два ребенка

При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли двое детей, которые остались без присмотра взрослых. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг, 18 февраля, в Следственном комитете.
Установлено, что пожар вспыхнул накануне вечером в частном жилом доме, расположенном в селе Орда. Двое детей 2011 и 2017 годов рождения находились в здании без присмотра взрослых. В это время начало распространяться пламя, от которого несовершеннолетним спастись не удалось.
После гибели детей было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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