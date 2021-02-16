Торговые павильоны загорелись в Волгограде на площади 2000 кв.м.

На рынке в Волгограде загорелись торговые павильоны на площади 2000 кв. м. В пресс-службе ГУМЧС по региону днем во вторник, 16 февраля, сообщили, что в настоящий момент на месте работают пожарные.
Информация о возгорании в Дзержинском районе Волгограда поступила около 14 часов по местному времени.
Отмечается, что торговые павильоны загорелись на Качинском рынке, движение транспорта возле него было перекрыто. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. Данных о том, что стало причиной возникновения и распространения огня, пока не поступало.
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