Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в якутском поселке

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16 февраля 2021, 13:47 Источник: РИА "Новости"

пожарная машина, pixabay.com

При пожаре в якутском поселке Маган погибли двое детей. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что к настоящему моменту надзорное ведомство приступило к проверке по факту случившегося.

Ранее во вторник стало известно, что из горящего двухквартирного дома 1970 года постройки в поселке Маган спасателями были эвакуированы двое детей 4 и 5 лет, которые находились в бессознательном состоянии. Спасти несовершеннолетних не удалось.

На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают точную причину возникновения пожара. Прокуратура в рамках проверки даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также обстоятельствам гибели детей.