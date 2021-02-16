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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в якутском поселке

, 13:47 Источник: РИА "Новости"

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в якутском поселке
пожарная машина, pixabay.com

При пожаре в якутском поселке Маган погибли двое детей. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что к настоящему моменту надзорное ведомство приступило к проверке по факту случившегося.

Ранее во вторник стало известно, что из горящего двухквартирного дома 1970 года постройки в поселке Маган спасателями были эвакуированы двое детей 4 и 5 лет, которые находились в бессознательном состоянии. Спасти несовершеннолетних не удалось.

На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают точную причину возникновения пожара. Прокуратура в рамках проверки даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также обстоятельствам гибели детей.

ЕТ

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