В аэропорту Сочи не смогли зайти на посадку 4 борта

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18 февраля 2021, 17:34

ПРЕСС-СЛУЖБА АЭРОПОРТА СОЧИ

Сегодня, 18 февраля, четыре борта не смогли сесть в аэропорту Сочи.



Самолёты летели на курорт из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. Причиной инцидента стала непогода. Из-за аномального снегопада воздушные судна пришлось экстренно отправить на запасные аэродромы в Краснодар и Минеральные Воды.



В пресс-службе сочинского аэропорта рассказали, что несмотря на сложные метеоусловия, работа продолжается в штатном режиме. Никакие ограничения пока не планируются.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что снегопад вызвал на курорте настоящий коллапс. В городе объявлено штормовое предупреждение.