В аэропорту Сочи не смогли зайти на посадку 4 борта

Сегодня, 18 февраля, четыре борта не смогли сесть в аэропорту Сочи.
Самолёты летели на курорт из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. Причиной инцидента стала непогода. Из-за аномального снегопада воздушные судна пришлось экстренно отправить на запасные аэродромы в Краснодар и Минеральные Воды.
В пресс-службе сочинского аэропорта рассказали, что несмотря на сложные метеоусловия, работа продолжается в штатном режиме. Никакие ограничения пока не планируются.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что снегопад вызвал на курорте настоящий коллапс. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава правления «Нафтогаза» назвал вопросом жизни и смерти остановку строительства «Северного потока – 2»
- #ЗАУГЛОМ Наталья Зубаревич. В "десятых" рубили больницы. В "нулевых" - школы. Кого "рубит" ковид?
- Новости партнеров В Великобритании за организацию массовых беспорядков дают до 10 лет