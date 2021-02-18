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Аргументы Недели Происшествия 13+

В аэропорту Сочи не смогли зайти на посадку 4 борта

, 17:34

В аэропорту Сочи не смогли зайти на посадку 4 борта
ПРЕСС-СЛУЖБА АЭРОПОРТА СОЧИ

Сегодня, 18 февраля, четыре борта не смогли сесть в аэропорту Сочи.

Самолёты летели на курорт из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. Причиной инцидента стала непогода. Из-за аномального снегопада воздушные судна пришлось экстренно отправить на запасные аэродромы в Краснодар и Минеральные Воды.

В пресс-службе сочинского аэропорта рассказали, что несмотря на сложные метеоусловия, работа продолжается в штатном режиме. Никакие ограничения пока не планируются.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что снегопад вызвал на курорте настоящий коллапс. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Kub