Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва машины возле здания СК в Скопине

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18 февраля 2021, 17:23 Источник: Интерфакс

Фото: сайт СК России

Водитель и пассажир пострадали при взрыве легкового автомобиля в Скопине Рязанской области.

Сообщается, что взрыв произошел в обеденное время из-за утечки газа из бытового баллона, который находился в багажнике машины. В результате взрыва автомобиль загорелся.

Во время взрыва машина находилась около здания Следственного комитета. Никто из сотрудников Следственного комитета не пострадал.

Ранее сообщалось, что два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве.