Шесть машин столкнулись в Москве

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18 февраля 2021, 12:55 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Днем в четверг, 18 февраля, стало известно, что на Гостиничной улице в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным, столкнулись не менее шести автомобилей.

Информацию о ДТП предоставили сотрудники пресс-службы столичного ГУМВД. Отмечается, что в результате аварии с участием шести машин никто не пострадал. К настоящему моменту информации о том, что именно стало причиной происшествия, не поступало.

Напомним, ранее сегодня в Тюмени пьяный автомобилист насмерть сбил 7-летнюю девочку и покинул место дорожно-транспортного происшествия.