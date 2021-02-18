Два человека пострадали при пожаре в общежитии в Москве

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18 февраля 2021, 12:48 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В общежитии на северо-западе Москвы случился пожар, в результате которого пострадали два человека. Согласно последней информации, из горящего здания в столице были эвакуированы 260 человек.

Отмечается, что пожарные спасли трех граждан из общежития, где случился пожар. Две пострадавшие женщины были переданы бригаде скорой помощи.

В столичном главке МЧС журналистам сообщили, что очаг возгорания находился на десятом этаже здания на улице Вилиса Лациса. Общая площадь пожара достигла 50 квадратных метров. К 08.49 пламя удалось полностью ликвидировать. Информации о причинах возникновения огня не поступало.