В Красной Поляне из-за опасности схода лавин закрыли несколько трасс для катания

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 февраля 2021, 15:27

INSTAGRAM.COM/ROSAKHUTOR

На Красной Поляне закрыли для катания несколько горнолыжных трасс.



Такое решение администрация курорта приняла в связи с тем, что в районе усилился снегопад и возросла опасность схода лавин. Высота снежного покрова в отдельных местах составила более метра. Синоптики считают, что осадки должны прекратиться уже сегодня, 17 февраля.



В краевом ГУ МЧС уточнили, что за минувшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, три из которых – на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорте "Красная Поляна". "Повреждений инфраструктуры нет", — дополнили в ведомстве.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что из-за непогоды несколько посёлков в Апшеронском районе края оказались отрезаны от внешнего мира. Спасатели привозят жителям продукты на снегоходах.