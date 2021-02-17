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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Красной Поляне из-за опасности схода лавин закрыли несколько трасс для катания

, 15:27

В Красной Поляне из-за опасности схода лавин закрыли несколько трасс для катания
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На Красной Поляне закрыли для катания несколько горнолыжных трасс.

Такое решение администрация курорта приняла в связи с тем, что в районе усилился снегопад и возросла опасность схода лавин. Высота снежного покрова в отдельных местах составила более метра. Синоптики считают, что осадки должны прекратиться уже сегодня, 17 февраля.

В краевом ГУ МЧС уточнили, что за минувшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, три из которых – на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорте "Красная Поляна". "Повреждений инфраструктуры нет", — дополнили в ведомстве.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что из-за непогоды несколько посёлков в Апшеронском районе края оказались отрезаны от внешнего мира. Спасатели привозят жителям продукты на снегоходах.

Kub