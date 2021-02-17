Несколько кубанских посёлков оказались отрезаны от внешнего мира снегом

В результате сильного снегопада несколько посёлков в Апшеронском районе Краснодарского края оказались отрезаны от внешнего мира.
В населённые пункты Кушинка, Режет и Десятый километр спасатели привозят продукты и предметы первой необходимости на снегоходах. Специалисты "Кубань-СПАС" вынуждены преодолевать километры бездорожья, чтобы 87 жителей указанных посёлков могли получить продовольствие.
В пресс-службе кубанской администрации пояснили, что единственным путём сообщения с внешним миром здесь была узкоколейка от села Черниговского, по которой ходит автомотриса. На ней детей возят в школу, привозят продукты. Однако на данным момент из-за непогоды проезд по узкоколейке стал невозможен.
На территории муниципалитета введён режим ЧС. Кроме того, по поручению губернатора в районах, где сохраняются сложные погодные условия, созданы оперативные штабы.
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