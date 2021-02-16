ФСБ задержала финансистов террористической организации в Татарстане и Крыму

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16 февраля 2021, 12:28 Источник: ТАСС

Фото: наручники, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане и Крыму группу финансистов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС), во вторник, 16 февраля.

«ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ФСБ задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 гг. через созданные в Интернете сообщества под видом благотворительной организации осуществляла сбор денег для перевода за рубеж на нужды боевиков. В ходе обысков у них изъяты средства связи, компьютерная техника и магнитные носители информации. Возбуждены уголовные дела по частям 1.1 и 4 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла в Новосибирской и Томской областях деятельность террористической организации.

* - Террористическая организация, запрещенная в России.