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В двух регионах России задержали членов запрещенной террористической организации

, 07:46 Источник: РИА Новости

В двух регионах России задержали членов запрещенной террористической организации
ФСБ, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники ФСБ пресекли в Новосибирской и Томской областях деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки, запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь - Джихад"*, причастных к финансированию террористической деятельности», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что против выходца из страны ближнего зарубежья и гражданина РФ, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Известно, что фигуранты регулярно переводили деньги на банковские карты, которые используются для нужд террористов. Задержанные отправлены под стражу.

* - Террористическая организация, запрещенная в России. 

БА

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