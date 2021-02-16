В Подольске годовалый ребенок захлебнулся в ванне

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске. Инцидент произошел 15 февраля.
«По имеющейся информации, 15 февраля мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванной», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным правоохранительных органов, мать - гражданка Киргизии оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Однако не успела вовремя вернуться, и младший ребенок погиб.
«Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - добавили в ведомстве.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.