В Подольске годовалый ребенок захлебнулся в ванне

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16 февраля 2021, 11:58 Источник: РИА Новости

ванна, фото: pixabay.com

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске. Инцидент произошел 15 февраля.

«По имеющейся информации, 15 февраля мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванной», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным правоохранительных органов, мать - гражданка Киргизии оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Однако не успела вовремя вернуться, и младший ребенок погиб.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - добавили в ведомстве.