Многодетная москвичка раздела троих детей и бросила умирать в лесу на морозе

Аргументы Недели → Криминал 13+

12 февраля 2021, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

зимний лес, фото: pixabay.com

В Новой Москве 11 февраля женщина раздела своих малолетних детей и оставила одних в лесу. Позже их доставили в больницу с различными степенями обморожения. В тот день в регионе температура снижалась до -15 °C.

Дети - 10-месячная девочка и два мальчика 2 и 10 лет - провели на морозе порядка 40 минут.Их мать родом из Чебоксар, они жили в частном доме в Подмосковье.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что дети сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние стабильное.

Возбуждено уголовное дело. Многодетную мать проверят на вменяемость.

Ранее представители партии «Единая Россия» озаботились случаями высаживания несовершеннолетних безбилетников из общественного транспорта на мороз. Они инициировали законопроект, который запретит подобную практику.