ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве девушка осталась жива после падения с шестнадцатого этажа

, 17:19 Источник: РИА "Новости"

В Москве девушка осталась жива после падения с шестнадцатого этажа
многоэтажный дом, pixabay.com

На востоке Москвы девушка упала с 16-го этажа многоэтажного дома на заснеженный козырек подъезда и осталась жива. Соответствующую информацию предоставил в понедельник сотрудник экстренных служб.

Согласно предварительной информации, молодая женщина выпала из окна многоэтажки. К настоящему моменту пострадавшая доставлена в больницу, столичные врачи борются за ее жизнь. По факту случившегося на востоке Москвы организована проверка.

Информации о том, по какой причине девушка упала с большой высоты, пока не поступало.

ЕТ

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью