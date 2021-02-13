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Туристка упала в ущелье каменного массива в Пермском крае

, 13:05 Источник: РИА "Новости"

Туристка упала в ущелье каменного массива в Пермском крае
ущелье, pixabay.com

В Пермском крае туристка упала в ущелье каменного массива, находящегося на берегу реки. Согласно последней информации, природный объект, о котором идет речь, известен под названием Усьвинские столбы.

В пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности отметили, что инцидент произошел в поселке Усьва Чусовского городского округа. Во время прохождения туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье. На место незамедлительно выехали спасатели. Данных о состоянии гражданки не поступало.

Установлено, что туристка посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

ЕТ

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