Туристка упала в ущелье каменного массива в Пермском крае

В Пермском крае туристка упала в ущелье каменного массива, находящегося на берегу реки. Согласно последней информации, природный объект, о котором идет речь, известен под названием Усьвинские столбы.
В пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности отметили, что инцидент произошел в поселке Усьва Чусовского городского округа. Во время прохождения туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье. На место незамедлительно выехали спасатели. Данных о состоянии гражданки не поступало.
Установлено, что туристка посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.
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