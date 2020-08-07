Подросток упал с обрыва в Гуамском ущелье

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 августа 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани спасатели пришли на помощь юному туристу из Перми, сорвавшемуся с обрыва. О происшествии оперативному дежурному Апшеронского АСО сообщили другие участники туристической группы. Они рассказали, что группа возвращалась после прогулки по Гуамскому ущелью. В районе урочища «Сухая Балка» около ж/д моста через реку Сухая Балка 13-летний подросток споткнулся на тропе и сорвался с откоса скалы. Ребенок упал в русло реки.

На место происшествия немедленно выехала дежурная смена спасателей. С помощью альпинистского снаряжения ребенка подняли из русла реки наверх. Выяснилось, что при падении мальчик получил многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Спасатели оказали подростку первую медицинскую помощь, после чего на носилках перенесли мальчика к автомобилю «скорой помощи».

Сейчас пострадавший турист находится в больнице, сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».