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Аргументы Недели Происшествия 13+

Видео, как в центре Москвы на людей обрушились строительные леса

, 15:32

Видео, как в центре Москвы на людей обрушились строительные леса
строительные леса, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Лубянском проезде в центре Москвы на временный пешеходный переход рухнули строительные леса, в результате ЧП есть пострадавшие. Под завалами могут быть люди, возможно дальнейшее обрушение.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение по проезду затруднено. По неофициальной информации, в настоящий момент известно о четырех пострадавших.

В воскресенье, 14 февраля, в московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров.

НС

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