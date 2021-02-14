В Москве при обрушении крыши здания погиб человек

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14 февраля 2021, 13:39 Источник: РИА Новости

МЧС, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

В воскресенье, 14 февраля, в московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на улице Промышленной, дом 11а, строение 45.

Собеседник отметил, что в результате происшествия погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. На месте обрушения работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Уточняется точное число пострадавших. Выясняется причина случившегося.

Также известно, что в здании располагалась транспортная компания.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в торговом центре во Владикавказе произошел мощный взрыв.