В Москве при обрушении крыши здания погиб человек

В воскресенье, 14 февраля, в московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Инцидент произошел на улице Промышленной, дом 11а, строение 45.
Собеседник отметил, что в результате происшествия погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. На месте обрушения работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Уточняется точное число пострадавших. Выясняется причина случившегося.
Также известно, что в здании располагалась транспортная компания.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром в торговом центре во Владикавказе произошел мощный взрыв.
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